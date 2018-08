Ivan Santini: geloven, bidden, werken en scoren

Niemand verwachtte het. Behalve hijzelf geloofde niemand dat Ivan Santini het in het voetbal zover zou schoppen. Een van zijn beste maten, jeugdvriend Kreso, verklaarde het vijf jaar geleden op een terrasje in de Dalmatische havenstad Zadar als volgt: Ivan is een warrior for life, hij knokte zich doorheen vele gevechten en dat is de reden waarom hij nu een comfortabel leven leidt in het buitenland. Jongens met meer talent die na de training in de bars naar de meisjes gingen lonken terwijl hij nog naar doel stond te trappen, beseffen intussen dat hij de slimste is geweest. Toptalenten die hem uitlachten wanneer hij een appelsap bestelde omdat er 's anderendaags weer training was, slagen er tegenwoordig amper in de eindjes aan elkaar te knopen. Hun carrière ging nooit van start. Het bleef bij een ondertussen lang vervlogen droom.

