Jan Vertonghen: 'Als we Nations League winnen, mag de Grote Markt nog eens vollopen'

Vertonghen stond de pers te woord in het nationaal oefencentrum in Tubeke, twee dagen voor de oefeninterland in Glasgow tegen Schotland.

Geen afscheid

Er werd verwacht dat spelers als Vincent Kompany, Marouane Fellaini en Mousa Dembélé na het succesvolle WK zouden stoppen als international, maar uiteindelijk zwaaiden ze niet af. 'Gisteren kwamen we hier aan en werd er wel een paar keer gezegd: "Ah, ben jij hier nog?" Dat was wel grappig', lachte de linksachter. 'Het feit dat iedereen hier nog is, toont aan wat voor groep het is.

'Maar we hebben ook geproefd van het succes van de nationale ploeg. Na al die magere jaren ervoeren we hoe leuk het kan zijn. En sommige jongens voelen zich fysiek beter dan verwacht. Deze groep kan zeker nog twee jaar mee, en negentig procent van de spelers vier jaar. Zelf zal ik het niet snel voor bekeken houden, tenzij het op fysiek vlak echt niet meer mogelijk is.'

De 31-jarige Vertonghen is zijn laatste contractjaar bij Tottenham ingegaan. 'Ik heb nog een optie van één jaar in mijn contract en ik verwacht dat de club die wel zal lichten. Ik plan in ieder geval veel minder ver dan voorheen. Ik zie wel wat er op me afkomt. Ik ben veel meer bewust met mijn lichaam bezig, zodat mijn fysieke toestand me niet dwingt een keuze te maken. Momenteel voel ik me erg goed.'

Nieuw toernooi

De opzet van de nieuwe Nations League is nog niet voor iedereen duidelijk. 'Ik heb het toch uitgelegd aan enkele andere jongens, ik had al eens gelezen over de grote lijnen. Het is iets nieuw, het wordt afwachten hoe de traditionele voetballanden die competitie zullen benaderen. Maar ik verwacht dat ze dit wel serieus zullen nemen.

'Wij willen laten zien dat we nu echt tussen die grote voetballanden staan en willen meedoen voor de prijzen. Het is natuurlijk geen EK of WK, maar als we winnen mag de Grote Markt nog eens vollopen', besloot Vertonghen met een kwinkslag.