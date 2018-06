'Januzaj was ervan overtuigd dat hij naar het WK zou gaan'

Real Sociedad nam Adnan Januzaj vorige zomer over van Manchester United. De 23-jarige Belg, eerder zonder veel succes uitgeleend aan Borussia Dortmund en Sunderland, tekende bij de club uit San Sebastián een contract van vijf jaar.

'Hier speelde hij afgelopen seizoen slechts 18 wedstrijden in de Liga, maakte hij 3 goals en gaf hij 5 assists', zegt Oscar Badalló, die Real Sociedad volgt voor Marca. 'Maar vooral de laatste wedstrijden speelde hij heel goed en daarom dacht ik wel dat Roberto Martínez hem zou oproepen.'

Badalló interviewde Januzaj nog een goeie maand geleden: 'Hoewel hij er niet bij was voor de oefenwedstrijd van België tegen Saudi-Arabië, was hij ervan overtuigd dat hij het goed ging doen bij Real en dat hij naar het WK zou gaan.'

'Een van de beste spelers'

De Spaanse journalist denkt dat het beste van Januzaj nog moet komen. 'Hij liet afgelopen seizoen een goeie indruk, maar het volgende seizoen zou weleens heel goed kunnen zijn. Hij is snel en heeft een goeie dribbel, hij is heel gevaarlijk één tegen één, maar hij mist een beetje dat killersinstinct om nog meer goals te maken.

'Het was zijn eerste jaar bij Real Sociedad en in de Spaanse competitie en hij is ook een paar keer geblesseerd geweest. Ik denk dat hij in het seizoen 2018/19 een van de beste spelers van de Liga kan worden', besluit Badalló.