Roman Jaremtsjoek belandde midden augustus in Gent, maar kende door het taalprobleem en een conditionele achterstand enige moeite met zijn integratie. 'Ik weeg nu vier kilo meer dan toen ik hier aakwam. Spiermassa, hè. Ik kreeg meteen schema's mee: een strikt dieet, veel fitness en extra trainingen', vertelt de 22-jarige Oekraïner in Sport/Voetbalmagazine.

'Ik ben aangenaam verrast door de professionele begeleiding bij AA Gent. Dinamo Kiev mag dan wel bekendstaan als de topclub van Oekraïne, ze kunnen daar nog veel leren van hoe men het hier aanpakt.'

Ook mentaal was er oplapwerk. Jaremtsjoek: 'Toen ik bij Gent arriveerde had ik nul zelfvertrouwen. Dinamo Kiev had de voetballer in mij gedood, het plezier in het spelletje was weg. Ik voelde daar de ontevredenheid en de boze blikken van mijn ploegmaats en de trainers, alsof ik alleen maar slechte dingen deed. Bij Gent krijg ik respect en steun, ik voel me gewaardeerd. Vanaf mijn tiende zat ik bij Dinamo Kiev. Bij de jeugd probeerde ik mij te bewijzen met daden, niet met woorden. Ik vind nog steeds dat ik meer kansen verdiende bij de eerste ploeg.'

Hoe Gent Jaremtsjoek vond

Delen 'Ik ben aangenaam verrast door de professionele begeleiding bij AA Gent.' Roman Jaremtsjoek

De Buffalo's kwamen Jaremtsjoekbegin 2017 op het spoor dankzij een tip van spelersmakelaar Christophe Henrotay en wat beelden via een scoutingswebsite. 'Vervolgens is Gunther Schepens hem in Oekraïne gaan bekijken voor ons', vertelt Patrick Turcq, sportief directeur van AA Gent. 'We spraken tweemaal met hem, waardoor we ook wisten dat er een goed hoofd op staat.'

'Roman heeft veel kwaliteiten: jong, snel, technisch sterk, gestalte. Alleen wilde Kiev hem eerst niet lossen, naar het einde van de transferzomer kon het dan wel.'

Gent geeft geen cijfers maar volgens de doorgaans betrouwbare website transfermarkt.de gaat het om een transferbedrag van 2 miljoen euro. Niet min voor een jongen met amper ervaring op het hoogste niveau. Turcq: 'Wij bekijken zijn transfer niet als een gok, we zijn overtuigd van zijn potentieel. We gunden hem tijd, ook omdat hij conditioneel niet honderd procent bij ons aankwam, maar hij heeft zich sneller geïntegreerd dan we dachten. Een absolute meevaller.'

Sergej Serebrennikov (ex-Club en Cercle Brugge) volgt de Oekraïense spelersmarkt voor het makelaarsbureau Pro Star Agency en kent Jaremtsjoek al langer. Hij schat de jonge aanvaller hoog in: 'Hij behoort bij de grootste talenten van Oekraïne.'

'Tijdens een uitleenbeurt aan Oleksandria kon hij zich tonen en Dinamo riep hem halverwege het seizoen terug, maar daar werd hij geblokkeerd door ervaren spitsen zoals Dieumerci Mbokani en Júnior Moraes. Gent is de juiste ploeg voor hem, ze proberen te voetballen. In Oekraïne spelen de meeste ploegen zeer verdedigend, de spitsen loeren er op de counter en teren op snelheid. Bij Gent kan Jaremtsjoek die troeven uitspelen, maar die ook aanvullen. Ik zie hem op termijn bij de nationale ploeg doorbreken, daar ligt in ieder geval een vacante plaats voor het rapen als nummer 9.'

Lees het volledige interview met Roman Jaremtsjoek in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 28 februari.