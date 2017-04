Jean-Marie Philips (Union): 'Tegen volgend jaar Europese licentie in orde proberen krijgen'

Bij de hervorming naar 1B verklaarde Phillips dat de tweede klasse zelfmoord pleegde. Een verklaring waar hiij ook nu nog achter blijft staan, nochtans blinkt zijn club, Union Sint-Gillis, dezer dagen uit in play-off 2. Dankzij die hervormingen.

Phillips: 'Play-off 2 mogen spelen, zonder enige druk, is plezant, dat wel. Maar ik blijf erbij dat men de acht tweedeklassers slachtoffert op het altaar van klein gewin en zogezegd professionalisme. Men zei dat de vroegere tweede klasse het vagevuur was. Ja, en dan? Niemand werd verplicht om in die reeks te spelen.'

'Nu betwisten vier clubs uit 1B de play-downs met het mes op de keel. Ze ontlopen elkaar amper, Alfred Hitchcockhad het scenario niet beter kunnen schrijven. Maar voor de laatste zijn de gevolgen catastrofaal, want die verliest zijn profstatuut. En ik herinner u eraan dat er vanuit 1B maar één stijger is in plaats van twee.'

'Ten slotte wijs ik op al die bijkomende eisen die aan ploegen uit 1B opgelegd worden, die dezelfde zijn als die voor 1A. Dat behelst verlichting, sproei-installaties, parking, aantal plaatsen in het stadion, enzovoort. Voor Union, dat op een beschermde site speelt, is de eis van 8000 plaatsen, waarvan 5000 zitjes, een probleem. Een dat aanvankelijk zelfs onoverkomelijk leek.'

De kans bestaat dat Union straks de finale van PO2 haalt, maar de club vroeg geen Europese licentie aan. Een gemiste kans? 'Union in de voorronden van de Europa League: dat zou fantastisch geweest zijn', vindt ook Phillips. 'Alleen was het onhaalbaar voor het einde van dit seizoen. Ik wil gerust even met u de eisen van de UEFA overlopen. Zo'n dossier moet je een jaar op voorhand voorbereiden, en dan nog... De voorzitter zegt dat we gaan proberen om het tegen volgend jaar in orde te krijgen. Proberen.'

