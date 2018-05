Jeugdvoetbal: U7 speelt vanaf volgend seizoen 3 tegen 3 (maar alleen in Vlaanderen)

Dit seizoen werd in de jeugdcategorie U7 nog 5 tegen 5 gespeeld. "Maar 5 tegen 5 blijkt op die leeftijd te complex te zijn", zegt Bob Browaeys, technisch directeur van Voetbal Vlaanderen. "De stap van 2 tegen 2 bij de U6 naar 5 tegen 5 bij de U7 is te groot. In 2 tegen 2 is het: ik en de bal. De keuze die gemaakt moet worden is: ik dribbel of ik trap. Want het tweede spelertje staat doorgaans in doel. In 5 tegen 5 heeft een spelertje opeens de keuze ui...