Johan Timmermans: 'Misschien heeft Jankovic een beperkte houdbaarheidsdatum'

1. De huidige spelerskern van KV Mechelen kostte 1,3 miljoen euro aan transfersommen. Een record voor jullie, maar toch geen investering waarmee de club dacht in play-off 1 te belanden. Mag het toeval heten dat jullie één speeldag voor het eind nog in de top zes stonden?

JOHAN TIMMERMANS: 'Ja. Toen we geen goede voorbereiding beleefden, dachten we zelfs dat we een moeilijk seizoen tegemoet gingen. Cruciaal was de trainerswissel. Yannick Ferrera bracht de spirit terug die zo kenmerkend is voor KV. Onder Aleksandar Jankovic waren we die wat aan het verliezen. Ik vind Jankovic een goede trainer, maar misschien voor andere clubs dan KV Mechelen. Of misschien is hij een trainer met een beperkte houdbaarheidsdatum. Toen Jankovic pas bij ons was, z...