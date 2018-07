'Jongens die bleven staan toch verder dan de jonge vertrekkers'

Vincent Mannaert hoopt dat de terugkeer van jongens als Indy Boonen, Senna Miangue, Zinho Vanheusden of Mathias Bossaerts, en de avonturen van andere jonge talenten tot harder nadenken aanzetten.

Mannaert: 'Ik hoop dat vele jonge spelers en vooral ouders deze trend samen met mij opmerken. De vaststelling dat al die spelers mislukt zijn in het buitenland. Want zo moet je dat noemen. Ze zijn vertrokken toen ze veertien, vijftien, zestien jaar waren, op een moment dat ze de besten waren in hun leeftijdscategorie. Vertrokken met grote aspiraties, vaak naar grote clubs. Maar vandaag stel je vast dat géén van de jongens die zijn teruggekeerd, geslaagd zijn in het buitenland, er een basisplaats hebben kunnen afdwingen. Dat moet aanzetten tot nadenken.

'Vanheusden is in januari teruggekeerd en heeft amper een wedstrijd gespeeld. Miangue zie ik ook niet direct in de basis bij Standard. Bossaerts werd bij KV Oostende in een tweet aangekondigd als nieuwe Rode Duivel, maar heeft amper gespeeld. Ik wens hen allemaal toe dat ze het dit seizoen heel goed doen, alleen moet je vaststellen dat ze misschien niet de beste beslissing namen om op die leeftijd naar het buitenland te trekken.

'Wat is er gebeurd in die vijf, zes jaar dat ze weg waren? Wat is er in huis gekomen van al die verhalen dat het ginder beter zou zijn en een hoger niveau hebben?'

Nochtans blijven jongens vertrekken. Mannaert: 'Ik stel vast dat er nog steeds mensen zijn die niet alleen de adviezen, maar stilaan ook de statistieken naast zich neerleggen. Je ziet het bij de allergrootste talenten. Musonda... Uitleenbeurt links, uitleenbeurt rechts en uiteindelijk tikt de klok en is hij nog steeds nergens een volwaardig titularis.

'Als je dan vergelijkt met jongens die wél hier bleven, jongens met misschien minder talent, zoals Gerkens of Mechele, dan staan die toch verder, vind ik.'

Zij die deze zomer terugkeerden

De ploeg waar ze vertrokken, hun parcours in het buitenland, hun nieuwe ploeg in België.

Noot: het gaat om definitieve transfers, daarom staat Wout Faes, die door Anderlecht werd uitgeleend aan Heerenveen en Excelsior, niet in dit lijstje.

Landry Dimata (20) : Oostende - Wolfsburg - Anderlecht

Ivan Santini (29) : Standard - Caen - Anderlecht

Maxime Lestienne (26) : Club Brugge - Al-Arabi (Genoa, PSV) - Rubin Kazan (Malaga) - Standard

Vadis Odjidja (29): Anderlecht - Hamburg - Club Brugge - Norwich (Rotherham United) - Legia Warschau - Olympiacos - AA Gent

Danijel Milicevic (32) : AA Gent - FC Metz - Eupen

Daniel Opare (27) : Standard - FC Porto (Besiktas) - Augsburg (RC Lens) - Antwerp

Orlando Sa (30) : Standard- Henan Jianye - Standard

Samuel Bastien (21) : Anderlecht (Avellino) - Chievo Verona - Standard

Kanu (30) : Anderlecht - Terek Grozny - Buriram United - Omonia Nicosia - KV Kortrijk

Theo Bongonda (22): Zulte Waregem - Celta Vigo (Zulte Waregem) - Zulte Waregem

Ilombe Mboyo (31) : RC Genk - Fc Sion (Cercle Brugge) - KV Kortrijk

Zij die ook terugkeerden, al speelden ze voordien nog niet in de Pro League:

Zakaria Bakkali (22) : Standard - PSV - Valencia (Deportivo La Coruña) - Anderlecht

Senna Miangue (21) : Beerschot - Inter (Cagliari) - Cagliari - Standard

Indy Boonen (19) : RC Genk - Manchester United - Oostende

Adrien Bongiovanni (18) : Standard - Monaco - (uitgeleend aan Cercle Brugge)

Zinho Vanheusden (19): Standard - Inter - (uitgeleend aan Standard)