Jordi Condom: 'Progressiemarge van Zulte Waregem is niet meer zo groot, die van Eupen wel'

'Er is één groot verschil tussen onze spelers en die van andere clubs', stelt Jordi Condom (47) in Sport/Voetbalmagazine. 'Die van de andere clubs komen uit een jeugdopleiding waar ze wekelijks wedstrijden speelden in een jeugdcompetitie. Lazare Amani, Eric Ocansey en Henry Onyekuru hebben nooit in competitie gespeeld, niet bij de U17, U19 of U21 waar elke week om punten gevoetbald wordt. Hooguit af en toe eens in een toernooi. Dat je elke wedstrijd strijdt om drie punten, om te stijgen of te dalen, kennen ze niet. Voor ze hier aankwamen, hadden ze nooit voor toeschouwers gevoetbald. Ook niet voor de pers, die elke prestatie in iedere wedstrijd met een cijfer benoemt. Nooit verloren ze hun plaats in het team na een mindere wedstrijd, nooit stonden ze op het veld met oudere, ervaren spelers die hen een deel van hun ervaring konden overbrengen. Daarom begaan onze spelers fouten, omdat ze geen enkele ervaring hebben.'

De Eupentrainer maakt ook een vergelijking met Zulte Waregem, de tegenstander in de halve finales van de Croky Cup: 'Wij zijn een beetje het omgekeerde van Zulte Waregem. Dat is een sterk geheel met een basis van spelers die elkaar al jaren kent en al een aantal seizoenen samenspeelt. Ze vinden elkaar blindelings. Daarom is het moeilijk om hen te kloppen, omdat ze perfect weten wat op welk moment te doen, maar anderzijds is hun progressiemarge niet meer zo groot. Wij daarentegen maken nog veel fouten op tactisch vlak of bij het nemen van beslissingen tijdens een wedstrijd, maar het goeie nieuws is dat we een ruime progressiemarge hebben. We kunnen nog veel beter.'

