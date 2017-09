Jordy Clasie: portret van de laatste aanwinst van Club Brugge

Pál Maléter. Het zegt u wellicht ook niet direct iets, maar in het leven van de recente aanwinst van Club Brugge speelde de Hongaarse militaire leider van de opstand tegen de Sovjets in de jaren vijftig een grote rol. Pál Maléter genoot een klassieke opleiding als militair. Als communist streed hij tegen de nazi's en in 1956 werd hij door zijn eigen Sovjetgezinde regering gesommeerd om de betogingen van studenten en arbeiders de kop in te drukken. Maar toen keerde Maléter zijn kar: hij ging de opstand leiden en structureren, het verlangen naar vrije verkiezingen steunen. Het bekwam hem slecht: hij werd schuldig bevonden aan landverraad, ter dood veroordeeld en in 1958 opgehangen. Pas na Die Wende en de instorting van de Sovjet-Unie in 1989 werd de man in ere hersteld.

...