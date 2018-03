Jos Daerden, T2 van Genk: 'Ik heb nooit weggestoken dat ik Standardsupporter ben'

Jos Daerden, T2 bij de A-ploeg, heeft er altijd in geloofd dat het nog goed zou komen met Genk dit seizoen, zegt hij in Sport/Voetbalmagazine: 'Zeker ben je natuurlijk nooit, maar je hebt ook onze competitie gezien. Geen enkele ploeg, op Gent na, zette na Nieuwjaar een serie neer. Daardoor bleven de verschillen klein. Zie wat Kortrijk overkwam. Van bijna laatste naar plaats vijf en dan weer een tuimeling. Het is een hele rare competitie geweest.

'Niet vergeten dat wij veel blessures gehad hebben en dat je de impact van vorig seizoen, de 65 wedstrijden die we toen speelden, niet kunt wegcijferen. Heel veel spelers kwamen niet fris terug of stapten laat in. Alejandro Pozuelo, Sander Berge, alle internationals in feite. In het begin heeft dat zijn tol geëist.

'Zelfs Philippe Clement heeft dat nog meegenomen na de winterstop, je moet eens zien wie we allemaal moesten opstellen. Jongens die nu de bank niet meer halen. Ze hebben gepresteerd tot ieders tevredenheid, maar met alle respect voor hun kwaliteiten: er is nog een verschil met wat er nu staat.'

Fusieclub Genk viert deze zomer zijn dertigjarig bestaan. De beker zou een mooi cadeau zijn, weet ook Jos Daerden. 'Die bekertraditie, vier keer winst, is door de jaren heen opgebouwd, laat ons hopen dat het bevestigd blijft. Voor het Belgisch voetbal is het een mooie affiche, Genk-Standard spreekt iedereen aan. Koen heeft zelf nog een bekerfinale gespeeld en wij hebben beiden een Luiks verleden.

'Ik heb nooit weggestoken dat ik van kindsbeen af supporter was van Standard. Ik wens ze nu nog altijd heel veel succes, behalve tegen ons. Ik ga graag naar Standard, echt waar. Ik word er nog altijd warm ontvangen. Als ik er kom, probeer ik er een uur voor de wedstrijd te zijn, om de anderen zien: Christian Piot, Leon Semmeling, Erik Gerets, Wilfried Van Moer, Guy Hellers...

'Ook de supporters beseffen dat het de laatste generaties zijn waarmee ze zich nog een beetje kunnen vereenzelvigen. Nu blijven spelers veel korter. Ze willen er altijd een paar met wie ze een band hebben, zoals Carcela omdat hij van Luik is. Ze vergeten ex-spelers niet snel.'

Wie is er favoriet? Standardcoryfee Wilfried Van Moer denkt Genk. Jos Daerden nuanceert: 'Een beetje overdreven, maar hij ziet wel dat het op dit moment op verdedigend vlak wat stroever loopt bij hen. Met Agbo en Laifis missen ze twee spelers. Laifis en Luyindama waren op elkaar ingespeeld, met Koutroubis moet dat nog groeien. En dan roept Wilfried dus: Genk wint.

'Met een redelijke korrel zout te nemen, want ik vind dat Standard op aanvallend gebied enorme kwaliteiten heeft. Het vertrek van Orlando Sá is een gemis, daar moeten we niet flauw over doen. Maar Carcela, Emond, Cop, Edmilson en Mpoku kunnen op klasse een wedstrijd beslissen. De centrale spitsen zijn werkers, maar alles wat op de flanken voetbalt, kan individueel beslissend zijn.'

En de kwaliteiten van Genk? 'Met Seck erbij is er weer wat dynamiek en Ndongala brengt kwaliteiten die we niet meer hadden na het vertrek van Boetius. Wat ik ook merk: nu het weer beter gaat, is iedereen terug. We hadden er vandaag 27 op training,' zegt Jos.

Zijn zoon Koen, technisch directeur bij de jeugd van Genk, vult aan: 'Nu zijn er jongens die in de tribune zitten, terwijl ze een paar maanden geleden nog in de basis stonden. Of omgekeerd. Een paar maanden geleden moest Dries Wouters meer in de tribune zitten en met de beloften spelen dan hem lief was. Dan denk je: wat gaan we doen? Hij tekent een contract met de idee van uitlenen, zodat hij meer wedstrijden kan spelen, en dan komt Philippe en voor hetzelfde geld steekt hij volgend weekend de beker in de lucht. Zo snel gaat het soms, in de twee richtingen. Dat maakt het scherp, voor iedereen. En dan haken sommige jongens aan en anderen af. Maar die analyse is iets voor volgend jaar."