'José Izquierdo is nu een betere voetballer dan voor Nieuwjaar'

Anderlecht wint gevleid tegen Zulte Waregem, onder meer door een late goal van invaller Kiese Thelin. Teodorczyk kwam in play-off 1 nog niet scoren en loopt gefrustreerd rond. Zit er een spitsenwissel aan te komen?

Peter T'Kint: 'Dat Teodorczyk gefrustreerd rondloopt en momenteel zonder al te veel vertrouwen voetbalt, merk je aan vele zaken. Zoals het smijten met drinkbusjes bij zijn vervanging. Op zich is het natuurlijk niet zo uitzonderlijk dat een spits gewisseld wordt in de slotfase. Dat gebeurt bijna bij elke ploeg. Het zou toch een beetje te ver leiden om hem nu, in de cruciale weken van het kampioenschap en voor misschien de belangrijkste match van het jaar, op de bank te zetten. Akkoord, Thelin scoorde tegen Zulte Waregem, maar dat was pas zijn eerste competitiegoal voor Anderlecht, dus toch even nuanceren. Een scoremachine is de Zweedse spits ook niet - je weet ook niet hoe hij het doet op training.

Delen Flitsend voetbal zit er bij Anderlecht niet meer in

'Bovendien verlangt Weiler gewoon veel van zijn spitsen. Constant meeverdedigen en druk zetten, dat vreet energie, het is logisch dat na een lang seizoen dan stilaan het beste ervan af is. Dat geldt voor heel de ploeg overigens. Flitsend voetbal zit er bij Anderlecht niet meer in. Tegen Manchester United konden ze nog tweemaal pieken, maar voorts beperken ze zich tot efficiënt voetbal op de tegenaanval en laten ze de bal aan de tegenstander. Zoals dit weekend ook thuis tegen Zulte Waregem, dat beter voetbalde. In die zin denk ik dat Teo toch voldoende krediet heeft opgebouwd bij Weiler, hij zal niet zo snel zijn vertrouwen verliezen hem.'

Bij Club Brugge loopt er wel een aanvaller rond die naar zijn beste vorm toe groeit: José Izquierdo scoorde drie keer tegen Charleroi. Heeft hij de sleutel in handen in de titelstrijd tussen Club en Anderlecht?

Peter T'Kint: 'Izquierdo miste de eerste twee wedstrijden van play-off 1 door blessure, bij Club vragen ze zich ook af 'wat als'? Want in die wedstrijden ontbraken ze snelheid en diepgang, bovenop het feit dat ze dienden te starten met een pak uitwedstrijden, sowieso komen ze daarin al zwakker aan de dag. Tegen Charleroi zagen we weer de beste José Izquierdo, ik vind hem nu zelfs een betere voetballer dan voor Nieuwjaar. Het palet waarmee hij schildert, is rijker geworden. Op een bepaald moment was zijn handelsmerk - vanop links naar binnen snijden en uithalen - te voorspelbaar geworden, nu koppelt hij daar diepgang en diverse loopbewegingen aan. Zie zijn goals tegen Charleroi.

Delen Als er één speler is die de titelstrijd kan bepalen, dan is het wel Izquierdo

'Als er één speler is die de titelstrijd kan bepalen, dan is het wel Izquierdo. Alleen vraag ik me af of zijn ster tegen Anderlecht even hard zal schitteren. Wanneer hij hard aangepakt wordt, durft Izquierdo wel eens uit een match te verdwijnen. Afwachten hoe hij zal reageren als Spajic en Kara er een fysieke strijd van maken. Al hoop ik dat ze die kennis niet zullen misbruiken en er een schoppartij van maken.'

AA Gent kreeg op het veld van Oostende een opdoffer te verwerken. Wat rest de Buffalo's nog in deze play-off 1?

Delen De les die Gent moet trekken, is dat ze hun huiswerk eigenlijk in juli al grotendeels af moeten hebben

Peter T'Kint: 'PO1 is nog niet gedaan voor Gent, hoor. Er dient nog gespeeld te worden voor de derde plaats en Europees voetbal. Maar misschien was het toch wat naïef om te denken dat je voor de titel zal meespelen als je maar nipt PO1 weet te bereiken. In die omstandigheden mag je derde eindigen als een klein succes beschouwen. De les die Gent daaruit moet trekken, is dat ze hun huiswerk eigenlijk in juli al grotendeels af moeten hebben. Nu hebben ze pas tijdens de winterstop de nodige kwaliteitsinjectie kunnen doorvoeren, maar toen was de achterstand op de koplopers al te groot.

'Misschien moet je ook gewoon kunnen zeggen dat KV Oostende het goed deed tegen Gent. Ze hebben dit seizoen vijf keer tegen elkaar gespeeld en geen enkele keer konden de Buffalo's winnen. Yves Vanderhaeghe toont daarmee dat hij Gent en Hein Vanhaezebrouck goed kan doorgronden, dat hij de zwaktes en sterktes van hun systeem kent en daarop inspeelt. Dat is ook een verdienste.'