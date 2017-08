'Ik denk niet dat er één journalist is die de helft van mijn spelers kent'

Cercle Brugge nam met 6 op 6 uit bij Westerlo en thuis tegen Union een foutloze start. Door de samenwerking met AS Monaco behoorde het al bij de titelfavorieten en daar kwam recent nog Dylan De Belder bij, de topschutter van titelconcurrent Lierse.

'Iedereen zegt dat we favoriet zijn, maar ik denk niet dat er één journalist is die zelfs nog maar de helft van mijn spelers kent', probeert trainer José Riga de druk toch wat af te houden. 'We zijn een nieuwe ploeg met veel jongens die van de Ligue 2 en de CFA komen en zeker de CFA is heel iets anders dan 1B. Met maar acht ploegen in een systeem van periodekampioenschappen is het in 1B net alsof je heel het seizoen play-off 1 speelt. We willen promoveren, maar dat willen onder meer OHL, Roeselare, Lierse en Beerschot Wilrijk ook.'

'Uiteraard is het voor de tegenstanders makkelijker om ons de favorietenrol te geven. Iedereen zal tegen Cercle spelen alsof het de wedstrijd van het seizoen is, maar daar moeten we dan maar mee zien om te gaan en rustig blijven. Favoriet ben je alleen op het veld, niet met woorden en namen. We behaalden 6 op 6, maar er zijn nog heel veel punten te winnen of te verliezen.'

Het hooddoel voor de vereniging is duidelijk: promotie. Dat wil voorzitter Frans Schotte en dat wil AS Monaco. Enige kritiek die daarbij weerklinkt, is het gebrek aan eigen jeugd in de kern. Toch altijd een belangrijke bestaansreden geweest van Cercle. Riga reageert: 'Door de financiële problemen, zoals bij nog wel meer Belgische clubs, was een partenariaat noodzakelijk. Maar AS Monaco is een van de best mogelijke partners. Niet alleen voor het geld, maar ook voor de expertise. Zij willen absoluut dat de identiteit van Cercle behouden blijft en maken het mogelijk dat er stap voor stap met meer professionaliteit en kwaliteit gewerkt kan worden. De eerste stap is de eerste ploeg, maar er zal zeker ook aandacht besteed worden aan de jeugd.'