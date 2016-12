Jupiler Pro League: nóg minder kansen voor eigen jeugd

Uit een studie van het Zwitserse CIES Football Observatory blijkt dat in de Jupiler Pro League vanaf het seizoenbegin tot 21 november 2016 buitenlanders 65,6 procent van het totale aantal speelminuten kregen. Dat is een flinke stijging in vergelijking met de 59,1 procent van vorig seizoen. In de 30 bestudeerde landen ligt dat percentage alleen in Cyprus (78,9 procent) en Turkije (67,5 procent) nóg hoger - Nederland bijvoorbeeld doet met 37,7 procent heel wat beter. Omgekeerd evenredig daaraan is de speeltijd van eigen jeugdspelers tussen 15 en 21 jaar die drie jaar binnen de club werden ...