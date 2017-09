Jupiler Pro League: (voorlopig) een doelpuntenfestival

In 128 wedstrijden hebben de 16 eersteklassers tot nu toe 382 doelpunten gescoord, of een gemiddelde van 2,98 per match. Bijna 3 treffers per duel, dat is vrij uitzonderlijk. Je moet al teruggaan naar het seizoen 2002/03, toen - weliswaar over de héle voetbaljaargang - de 17 ploegen over hun 32 wedstrijden gemiddeld 3,26 goals lieten optekenen. Het gemiddelde van dit seizoen is ook een...