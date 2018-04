Kalinic (AA Gent): 'Buffon heeft alles'

Lovre Kalinic over...

... zijn keuze om altijd met korte mouwen te spelen:

'Omdat er destijds bij Hajduk Split geen keepershirts bestonden met mouwen die lang genoeg waren voor mij, daardoor leek het alsof ik met driekwartsmouwen speelde. Echt geen zicht.'

... zijn shirtnummer 91:

'Bij Split speelde ik met nummer 12, als tweede keeper. Tot het bestuur besliste dat dat nummer voorbehouden moest blijven voor onze twaalfde man, de supporters. Op hetzelfde moment werd de titularisdoelman naar de reserveploeg verbannen en wilde ik zijn nummer 1 overnemen, maar hij wilde dat niet afstaan. Ik ging op zoek naar iets anders met een 1 in en kwam uit bij 91, dat klonk gewoon goed. Er zit geen speciale betekenis achter.'

... zijn mentor Tonci Gabric:

'Mijn keeperstrainer bij Split. Hij was de eerste die in mij geloofde en bleef altijd naast me staan. Als een tweede vader. Hij is zowel privé als professioneel enorm belangrijk voor mij. Ik heb hem een cadeau gegeven (een Mercedes S-klasse, nvdr) toen ik bij Hajduk vertrok, dat klopt, maar dat is niet zo belangrijk, ik weid daar liever niet over uit. Of Franky Vandendriessche iets mag verwachten als ik straks vertrek bij Gent? (lacht) We zullen zien... Hij houdt van paarden, weet ik. Franky is een goed mens, dat vind ik het belangrijkste. Ik kan met hem over alles praten.'

... zijn vriendschap met Standardspits Duje Cop:

'We kennen elkaar al van ons tien jaar, bij de jeugd van Hajduk Split speelden we altijd samen in de ploeg. Op zijn achttiende vertrok hij naar Portugal, maar we hielden contact en bij de nationale ploeg zijn we vaste kamergenoten. We horen of zien elkaar bijna elke dag. We gaan zelfs samen op vakantie.'

... zijn voorbeelden:

'Er zijn zoveel doelmannen die ik waardeer: Courtois, Neuer, Buffon, Oblak. Ze hebben allemaal hun kwaliteiten, het komt erop aan als doelman je eigenheid te vinden. Neuer is een topper inzake voetenwerk, Buffon was mijn voorbeeld toen ik jonger was. Hij heeft alles. Hij straalt zoveel uit.'

... zijn afkeer voor PlayStation:

'Ik vind dat tijdverlies. Tot mijn zeventiende heb ik het ook wel gespeeld, maar nu zegt het me niets meer. Ik schenk mijn aandacht liever aan mijn dochtertje en mijn vrouw, my two girls.'