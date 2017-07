Karel Geraerts (KVO): 'Iedereen gelooft in goed resultaat tegen Marseille'

Begin dit jaar kreeg Geraerts nog een aanbod om bij Antwerp assistent-trainer te worden van Wim De Decker, daar ging hij niet op in. 'Trainer worden, was niet waarnaar ik op zoek was', zegt hij daarover in Sport/Voetbalmagazine. 'Na overleg met Evert Maeschalck, mijn zaakwaarnemer, kwam ik tot de conclusie dat wat mij het meest aanspreekt, is: spelers bijstaan, spelers scouten, kernen samenstellen en contracten onderhandelen.'

Ondertussen werd hij aangesteld als assistent van sportief manager Luc Devroe bij KV Oostende. Geraerts: 'Ik ken Luc goed van bij Club en het klikt tussen ons. Hij contacteerde mij pas enkele weken geleden, nadat hij mij voorbij was gereden op de snelweg richting Brugge. Toen hij mij vertelde dat hij op zoek was naar iemand om hem te helpen, was het snel rond.'

Wat kan hij, vanuit zijn Europese ervaring, spelers op mentaal vlak meegeven dat kan bijdragen tot een optimaal resultaat donderdag in Marseille? 'Dat het een mooie affiche en een leuke wedstrijd is, en dat we ervan moeten proberen te genieten, maar ook dat we er ons van bewust moeten zijn dat we zelf over een heel goeie kern beschikken en dat we kunnen verrassen. Veel spelers dromen ervan om eens tegen Olympique Marseille te kunnen spelen, Siani zei me net nog dat hij van kleins af al supporter is van de club. Maar veel van onze spelers maakten toch al wat mee. Rozehnal en Lombaerts natuurlijk, maar ook onze Afrikaanse internationals. Zo nieuw is het allemaal niet. Mijn indruk is dat dit een redelijk chille groep is. We kijken er rustig naar met de intentie om ons te kwalificeren. Iedereen wil ervoor gaan en gelooft dat we er een goed resultaat kunnen halen."