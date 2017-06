Karim Belhocine wordt sportief manager van ... KV Kortrijk

Algemeen manager Matthias Leterme kondigde een tijdje geleden in Sport/Voetbalmagazine al aan dat het management versterkt zou worden. Behalve iemand in het financiële departement, zou er ook iemand worden aangesteld om het sportieve departement te managen. Iemand met het DNA van de club, benadrukte hij toen, iemand die bereid is hard te werken en goed samen te werken.

Dat wordt dus Karim Belhocine, die het voorbije seizoen hoofdtrainer van KV Kortrijk was en na een moeilijk jaar in die functie vervangen werd door Yannis Anastasiou. Als sportief manager zal hij zich nu onder meer met de scouting, met de jeugdopleiding en met de contacten met andere clubs bezighouden.

Delen Het is een functie waarin hij zal moeten groeien.

'Het is een functie waarin hij zal moeten groeien', zegt voorzitter Joseph Allijns deze week in Sport/Voetbalmagazine. 'Dat zullen we rustig oppakken, zonder hem onder druk te zetten. Hij bezit sowieso al een netwerk en kan nu al door zijn banden met andere clubs een niet onbelangrijke rol spelen bij transfers en scoutingopdrachten.'

Delen Karim zal geen enkele rol meer spelen in het trainerskabinet.

'Maar voor alle duidelijkheid: dit staat totaal los van de technische staf, die autonoom werkt', besluit Allijns. 'Karim zal geen enkele rol meer spelen in het trainerskabinet.'