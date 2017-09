KBVB en Martinez puzzelen aan WK-voorbereiding

Een gevarieerd kwaliteitsvol programma. Dat is, in vage termen, wat Roberto Martínez wil in de aanloop naar het WK in Rusland. Die eindronde start op 14 juni 2018 in Moskou, met een wedstrijd van het gastland, ondergebracht in groep A. Waar de andere landen terechtkomen, moet blijken uit de loting op 1 december in Moskou. Dat is ook de plaats waar de Rode Duivels straks hun basiskamp hebben. Dat slaan ze op in de Moscow Country Club in Nachabino, een kilometer of dertig van het hartje van de Russische hoofdstad.

