KBVB in zee met China?

Vorige week was een delegatie van de Chinese voetbalbond, geleid door de ondervoorzitter, in België te gast. Dat was niet de eerste keer trouwens. Chinese voetballeiders worden aangesteld voor beperkte tijd - vijf jaar - en moeten zich daarin bewijzen. China doet veel inspanningen in het voetbal (ook de Chinese ambassade in België participeert), met als eerste doel: een rol van betekenis spelen op het WK in Qatar, over vier jaar. Hun leiders kwamen naar hier om na te gaan hoe je zoiets het best aanpakt.

...