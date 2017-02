KBVB: 'Niet opleiding wel uittocht naar buitenland is een probleem'

José Izquierdo werd vorige week in de bloemetjes gezet als nieuwe Gouden Schoen. Lukasz Teodorczyk eindigde tweede, Ruud Vormer derde. Hans Vanaken was met zijn vierde plaats de beste Belg, de enige ook in de top tien. Vanaken werd voor een stukje opgeleid door PSV en voetbalde de rest van zijn jeugd bij Lommel, in 2003 met financiële problemen verdwenen uit eerste klasse. Idem...