KBVB 'staat open voor gesprek' over WK-lied Damso

De KBVB kwam in het oog van de storm wegens de keuze voor de Brusselse rapper Damso om het WK-lied te leveren. De Vrouwenraad schreef een open brief aan de sponsors van de Rode Duivels om de vrouwonvriendelijke teksten van de rapper aan te kaarten. 'Zijn teksten staan immers bol van afkeer, minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen", luidde het. 'Het is onaanvaardbaar dat iemand als Damso, gekend voor zijn grof en seksistisch taalgebruik, als officiële muzikale vaandeldrager ons land zou vertegenwoordigen.'

Druk

Eerder liet de KBVB weten zich geen zorgen te maken over de WK-hymne. 'Wij controleren de tekst en hebben contractueel ook het laatste woord', suste de KBVB. Maar nu ook de sponsors zich beginnen te roeren, keert de voetbalbond haar kar.

Dinsdag zei ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) in het VRT-praatprogramma Van Gils & Gasten dat ze wil dat de KBVB afziet van het voornemen om Damso het WK-lied te laten leveren.

Vanochtend kreeg Demir de steun van Open VLD-vicepremier Alexander De Croo. Hij schreef op Twitter: 'Sta pal achter @Vrouwenraad. Je mag zingen wat je wil, maar scoren doe je er niet mee'. Aan zijn bericht voegde hij een afbeelding toe met de boodschap 'seksisme is buitenspel'.