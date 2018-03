KDB Cup haalt Pep Guardiola naar België

Een stunt van formaat is het. Pep Guardiola, volgens velen de beste trainer ter wereld, komt op zaterdag 2 juni naar ons land afgezakt om er aanwezig te zijn tijdens een jeugdtoernooi. Natuurlijk is het niet zomaar een toernooi: de KDB Cup werd in 2016 gelanceerd op initiatief van Kevin De Bruyne, die opgroeide in Drongen. Op de terreinen van die plaatselijke voetbalclub vinden ook de wedstrijden plaats. Vorig seizoen won FC Barcelona het toernooi. Hun afwezigheid tijdens de komende editie wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanwezigheid van Manchester City, dat de eerste keer op de KDB Cup zal aantreden. En dus met de komst van Guardiola.

"Tot onze grote verbazing belde de heer Guardiola ons zelf op om te laten weten dat hij er absoluut wil bij zijn. We konden het amper geloven. Na een dubbel check, met onder andere Kevin, waren we echter honderd procent zeker", luidt het bij de organisatoren.

Om eraan toe te voegen: "Met zijn komst wil Pep Guardiola uiteraard zijn appreciatie ten opzichte van zijn sleutelfiguur Kevin De Bruyne tonen. Natuurlijk ook, en vooral omdat hij als product van La Masía - de jeugdacademie van FC Barcelona - het enorm belangrijk vindt om het jeugdvoetbal te ondersteunen. Iets wat wij alleen maar kunnen toejuichen." De teams die deze lente in Drongen zullen aantreden zijn: AZ, Besiktas, Borussia Dortmund, Manchester City, Chelsea, Club Brugge, AA Gent, Genk, Odense, PSG, Zenit en Anderlecht.

Later zal nog een speciale persconferentie volgen met meer uitleg en enkele praktische details bij de komst van Guardiola, laat de organisatie weten.

Meer info: www.kdbcup.be