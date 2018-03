'Kenneth Vermeer heeft wedstrijdritme nodig'

Vorige week donderdag zag hij in het Jan Breydelstadion Club Brugge bezig in de return van de halve finale voor de Croky Cup tegen Standard. Twee dagen later trok de 60-jarige Nederlander met Belgisch paspoort aan de zijde van de vader van Colin Coosemans naar de degradatiekraker tussen KV Mechelen en Eupen.

...