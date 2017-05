Kindermans: 'Veel talenten hebben in hun entourage stoorzenders, Dendoncker en Tielemans niet'

Directeur opleidingen Jean Kindermansstelt tevreden vast dat het huidige succes van paars-wit gedragen wordt door een paar jongens die hij zag opgroeien: Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Ook Massimo Bruno kreeg een deel van zijn opleiding in het Astridpark. 'We wisten dat ze potentieel hadden om prof te worden, elders of hier. Ze lopen er niet zomaar wat tussen, ze zijn ook bepalend op het veld en hebben zich opgewerkt tot internationals.' De ontwikkeling van Tielemans dit seizoen verraste hem het minst: 'Van Youri wisten we al lang dat hij een uitzonderlijk talent was. Van Leander wisten we dat hij een talent was, maar die heeft ons in een aantal aspecten van zijn ontwikkeling verrast. Dat hij een groot volume had, was bekend, maar hij is ontzettend gegroeid in zijn aanspeelbaarheid, hij participeert echt in het spel. Hij verdedigt nu sterk met het hoofd, wat vroeger een van zijn werkpunten was. Het enige werkpunt dat hij nog heeft, is zijn afstandsschot.'

Return on investment

Straks komen Dendoncker en Tielemans op hetzelfde lijstje als Romelu Lukaku en Dennis Praet. Eigen producten die het dankzij hun paars-witte opleiding in het buitenland maken. Kindermans: 'Het zijn jongens die een bepaald IQ aan een hoog EQ (emotionele intelligentie, nvdr) koppelen waardoor ze receptief zijn, bereid zijn te leren en ook een goeie entourage hebben. Veel andere talenten hebben in hun entourage stoorzenders.'

Trekt hij straks, als Tielemans en Dendoncker het Park verlaten hebben, een nieuw blik jong talent open? Ja, klinkt het antwoord. Hans Delcroix traint al mee, Jorn Van Camp kreeg al lof van trainer René Weiler en met Mile Svilar komt er opnieuw een uitermate getalenteerde doelman aan. 'Alleen: wij zijn Anderlecht. Wij moeten om de drie dagen winnen, niet één keer in de drie jaar. Desondanks zijn wij, samen met Genk, de ploeg met de meeste doorstroming en de meeste return on investment. Het verschil is dat Genk zich niet elk jaar in het titeldebat hoeft te wringen, maar al eens play-off 2 mag spelen. Als ons dat overkomt, is het kot te klein.'

Neerpede

Sinds het bestuur zes jaar geleden zijn intrek nam op Neerpede zijn het opleidingscentrum en het hart van de club geen gescheiden werelden meer. De komst van de directie betekende een grote stap in de ontwikkeling van de jeugdopleiding. Kindermans: 'Wij vragen niet liever dan regelmatig samen te zitten. Het bestuur ziet dagelijks hoe hard hier gewerkt wordt aan de opleiding, ze vraagt zich niet meer af: wat gebeurt er ginder? Nieuwe mensen brengen soms ook een nieuwe kijk op de zaken. Met Van Holsbeeck en Van Biesbroeck zo dicht bij ons kunnen we nog extra stappen zetten in de jeugdontwikkeling. Want als je de evolutie van de transferprijzen bekijkt, wordt jeugdopleiding voor een ploeg als Anderlecht ontzettend belangrijk. Eerst werd vijf miljoen uitgegeven voor Aleksandar Mitrovic, een jaar later zes miljoen voor Steven Defour, nu tien miljoen voor Nicolae Stanciu. Die prijzen gaan niet dalen. Als goeie inkomende transfers maken steeds moeilijker wordt, wint de jeugdopleiding aan belang. Trouwens: de succesvolle ploegen van Anderlecht zijn altijd een goeie mix geweest van opleiding en transfers.'

