Koen De Brabander stapt op als CEO van Belgische Voetbalbond: 'Ik had niet meer het volle vertrouwen'

'Koen De Brabander heeft beslist zijn mandaat van secretaris-generaal met onmiddellijke ingang ter beschikking te stellen', klinkt het in de bondsmededeling. 'Op vrijdag 2 februari 2018 heeft De Brabander tijdens een onderhoud met KBVB-voorzitter Gérard Linard deze beslissing kenbaar gemaakt.'

Linard zal tijdelijk de functie van secretaris-generaal waarnemen in combinatie met zijn ambt als bondsvoorzitter, totdat er door de raad van bestuur een geschikte opvolger aangeduid is. De 53-jarige De Brabander lag al een tijdje onder vuur bij de KBVB. 'Ik heb deze beslissing genomen gezien ik de laatste tijd niet meer het volle vertrouwen van enkele medewerkers had en dat, in deze context, het onmogelijk voor mij is om mijn verschillende projecten te verwezenlijken', klinkt het in een eerste reactie.

'Ik vind het jammer mijn opdracht niet te kunnen voortzetten, toch heb ik voldoening van het tot hier toe geleverde werk en ik hoop van ganser harte dat de KBVB de ingezette modernisering zal voortzetten zoals ik het zou hebben gewenst.' De Brabander was nog maar sinds 1 november 2016 in dienst als CEO van de bond. Destijds was hij de opvolger van de ontslagen Steven Martens.