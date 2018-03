Kortrijk zit met 'probleem-Attal'

Club Brugge is geïnteresseerd in Youcef Attal (21), de explosieve Algerijnse rechtsachter van KV Kortrijk. Eerder was er ook al het bericht dat hij in de belangstelling van Standard zou staan. Niet toevallig: tegen beide topclubs liet de energieke ex-aanvaller zich opmerken met zijn lange rushes. Dat waren wel twee van de zeldzame keren dat KVK-coach Glen De Boeck hem opstelde.

