Kortrijkpreses Allijns: 'In voetbal moet je leren leven met insinuaties'

Excel Mouscron moest winnen om zich nog te kunnen redden en deed dat dankzij onder meer een owngoal en een lamentabele prestatie van KV Kortrijk. Heeft voorzitter Joseph Allijns intussen de wedstrijdbeelden bestudeerd en het netwerk van de makelaars van zijn spelers in kaart gebracht om te kunnen inschatten hoe groot de kans is dat één of meer van hen meer kon verdienen bij een overwinning van Excel Mouscron dan van Kortrijk?

Allijns reageert in Sport/Voetbalmagazine: 'In voetbal moet je leren leven met insinuaties. Vanuit de club was er een duidelijke instructie om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Indien we in het klassement nog van de tiende naar de veertiende plaats zouden zijn gevallen, dan had dat voor ons alleen al voor dit jaar een verlies aan inkomsten van pakweg 320.000 euro aan tv-geld betekend. Voor de rest is het duidelijk: hadden wij kennis gehad van een malversatie, dan zouden wij dadelijk ingegrepen hebben. Er is immers een meldingsplicht. En vergeet het Latijnse rechtsadagium niet: actori incumbit probatio. De eiser draagt de bewijslast.'

Allijns heeft uiteraard een punt als hij zegt dat er ook in andere wedstrijden iets fout is gegaan: Kortrijk behaalde in de terugronde slechts 7 op 45 en ging er voor de beker met 4-0 uit in Eupen. Waarom greep de voorzitter ondanks de wanprestaties niet in? 'Een sterke terugval in november en december is niet ongebruikelijk', zegt Allijns. 'Dit gebeurde een paar keer onder Hein Vanhaezebrouck en ook onder Johan Walem was er een lange reeks van nederlagen. Bovendien kwam die terugval nu na een sterke heenronde van 24 op 45. De invloed van de licentieproblematiek rond Karim Belhocine en een aantal blessures van belangrijke spelers waren zeker niet positief. Als bestuurders zijn we medeverantwoordelijk: we versterkten ons niet afdoende op plaatsen waar het nodig was als gevolg van enkele niet tegen te houden uitgaande transfers. Het is duidelijk dat zowel de technische staf als het spelerspotentieel een kwaliteitsinjectie dient te krijgen.'

