KRC Genk: waarom Albert Stuivenberg een betere versie van Louis van Gaal is

'Hij heeft als trainer van Jong Oranje en scout tijdens het WK geweldig werk verricht en daarom wilde ik hem belonen met een rol als assistent bij deze club. Hij heeft bovendien niet alleen op mij een geweldige indruk gemaakt, maar ook op de spelers. En dat is nog veel belangrijker.' Aan het woord is Louis van Gaal over de aanstelling van zijn assistent Albert Stuivenberg bij Manchester United...