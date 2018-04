Krijgt Anthony Vanden Borre herkansing bij Cercle?

Speelt Anthony Vanden Borre volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League? Cercle Brugge is alvast bereid om hem een laatste kans te geven. Vanden Borre traint sinds begin deze maand mee bij de kampioen uit 1B en volgt een individueel programma met fysiektrainer Jeannot Akakpo.

Bij Cercle willen ze de 30-jarige verdediger in de eerste plaats gewicht doen verliezen - VDB zou een paar weken geleden meer dan negentig kilogram gewogen hebben. In week drie, dus eind april, volgt er een eerste evaluatie.

Indien de staf tot de vaststelling komt dat hij vooruitgang heeft geboekt, zal het bestuur zeker geneigd zijn hem een contract te geven. Niet het minst omdat trainer Frankie Vercauteren een fan is. De twee werkten al eerder samen bij Anderlecht en Genk. Al gaf voorzitter Frans Schotte al aan dat Vanden Borre geen prioriteit is voor volgend seizoen.

Op conditioneel vlak is Vanden Borre zo ver teruggeslagen dat het een heuse karwei wordt om hem weer op niveau te krijgen. Zijn laatste match op het hoogste niveau was een invalbeurt van een minuut met Montpellier tegen Marseille precies twee jaar geleden. Sindsdien verbrak hij zijn contract bij Anderlecht, maakte hij een cameo bij TP Mazembe, hing hij zijn schoenen een eerste keer aan de haak en versleet hij een aantal personal coaches.

In augustus van vorig jaar begon hij nog vol goede moed aan zijn zoveelste terugkeer. Er werd afgesproken om een team rond hem te bouwen met een kinesist, osteopaat, voedingsdeskundige en een sportdokter. Aan makelaars die contacten hadden met een Turkse en Saudische club werd gevraagd om nog even te wachten tot hij helemaal fit zou zijn. Ook MLS-club FC Dallas kwam even ter sprake.

Na drie weken hield Vanden Borre het voor bekeken en niet veel later ging hij op vakantie naar Marrakech. In dezelfde periode vertelde Vanden Borre aan mensen uit zijn vriendenkring dat hij in het voetbal wilde blijven om met kinderen te werken.