Kubo: een atypische Japanner

Na Takayuki Suzuki (KRC Genk), Masihiro Endo (KV Mechelen), Kensuke Nagai, Yuji Ono en Eiji Kawashima (alle drie een Standardverleden) is Yuya Kubo de zesde Japanner die het in ons land probeert. Opvallend: vijf van die zes had Peter Balette, assistent in Gent, mee onder zijn hoede. Allemaal hadden ze dezelfde karaktertrekken, zei Balette afgelopen weekend: luisterbereid, maar stil in hun hoekje. Gesloten.

Atypisch

Gent betaalde veel (3,5 miljoen euro) voor een aanvallende middenvelder die door Young Boys Bern al op zijn negentiende weggehaald werd uit de Japanse tweede klasse. Dat maakt hem atypisch voor Japanners, zegt Toru Nakata, die vanuit Nederland de avonturen van de Japanse spelers volgt. 'Meestal zijn ze ouder voor ze naar Europa komen en meestal hebben ze een verleden in de J-League.'

Kubo speelde zondag op tien, in de rug van Kalifa Coulibaly, die, van zodra Mali uit de Afrika Cup lag, een telefoontje van Hein kreeg. Of hij zich zo snel mogelijk naar België wilde reppen... Nakata: 'Kubo op tien? Opmerkelijk, want in de nationale ploeg is hij een zeven, een flankspeler.' Japan ziet in hem een van de mogelijke dragers van de ploeg op het komende WK.

