'Kubo is nog niet zo blij met wat hij toonde'

Mariko Matsue volgt de Japanner voor de media in haar land en heeft wekelijks contact. Matsue: 'Daaruit blijkt dat hij nog niet zo blij is met wat hij allemaal toonde. Hij is nog steeds geen honderd procent, zegt hij. Yuya is zeer ambitieus en houdt van de sfeer in Gent en binnen het team.'

In de kleedkamer zit hij rustig in zijn hoekje, getuigt Samuel Gigot. 'Introvert, een beetje zoals ik. Op het veld is hij onvoorspelbaar, technisch goed, iemand die zich in de match goed kan verstoppen, om dan toe te slaan.'

Delen De bedoeling is dat we hem in de aanloop naar play-off 1 naar 100 procent brengen

Assistent-trainernoemt Kubo 'een sportieve sensatie. We hadden al een zeer goed beeld van hem in de Zwitserse competitie en wat hij daarin deed, heeft hij hier bevestigd. Hij is tweevoetig en heeft een neus voor goals. Hij heeft wat kleine blessures gehad en speelt nog steeds met een knieverband, al zegt hij dat hij er niet zo veel last van heeft. Hij was inderdaad nog niet honderd procent, de bedoeling is dat we hem in de aanloop naar play-off 1 naar dat niveau brengen.'

Gesloten is de aanvaller inderdaad. Balette: 'Net als alle Japanners is Yuya sterk in zichzelf gekeerd. Takayuki Suzuki was ook zo. Op een dag raakte die geblesseerd en ik bracht hem met de wagen naar Leuven voor onderzoek. Dat snapte die niet, dat een trainer dat voor hem deed. Anderzijds moet ik zeggen: Yuya is niet verlegen. Het is de traditie om in Gent een liedje te zingen als je nieuw bent. Kubo deed het op stage. In het Japans, met een plastic flesje als microfoon. Hij had totaal geen schroom. Zijn Engels is behoorlijk, zijn Duits goed, je ziet dat die jongen profiteert van het feit dat hij een tijdje in Zwitserland voetbalde.'