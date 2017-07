Kums: 'Vanhaezebrouck blijft de beste trainer met wie ik tot nog toe samenwerkte'

Sven Kums over...

... zijn eerste werkervaring met Hein Vanhaezebrouck, destijds bij Kortrijk:

'Ik kreeg meteen het vertrouwen maar er zijn wel wat discussies geweest. Ik wilde helemaal niet hoger op het middenveld en meer aan de zijkant opereren. Daar zag ik voor mezelf geen toekomst. Voor die positie was ik niet snel genoeg. Ik wou centraal spelen. Hein vond me toen niet sterk en krachtig genoeg. Het botste soms en ik verhuisde wel eens naar de bank. Ik heb daar veel van opgestoken. Hij blijft de beste trainer met wie ik tot nog toe samenwerkte. Hij leerde me veel bij, van tactiek tot kracht én techniek. Maar je kunt moeilijk je hele loopbaan bij dezelfde coach blijven. Ik pikte misschien wel goed en snel zijn filosofie op, terwijl anderen dat niet altijd deden. Vandaar dat Hein zoveel tijd in me stak.'

... het Italiaanse voetbal:

'In Italië staat of valt alles met tactiek. In defensieve zin dan. Hein is ook fanatiek met tactiek, maar dan in offensief opzicht. Bij Udinese maakte ik als centrale middenvelder plots deel uit van de verdediging. Het idee was: we houden vooral de nul en proberen een goaltje tegen te prikken op de counter. De meeste ploegen hanteerden dat patroon. Attractief en mooi voetbal zag je enkel bij Napoli, Fiorentina, Atalanta Bergamo, AS Roma en natuurlijk Juventus. Die staken er echt bovenuit.'

... zijn band met Anderlecht:

'Ik ken hier nog heel veel mensen: Pierre Leroy, Jean-Claude Collignon, Jean-Pierre Kindermans, de kok. Het voelde echt aan als thuiskomen. Wanneer ik ga winkelen, klampen mensen me spontaan aan. Meestal met de boodschap 'welkom terug'. Ik groeide hier op en was amper zes toen ik van Dilbeek naar Anderlecht kwam. Zoiets kun je onmogelijk wissen. Mijn overleden opa was ook een echte Ket. Hij woonde en werkte in Brussel. Ikzelf kwam als kind altijd kijken, was hier zelfs nog ballenjongen. Onlangs vroeg ik langs mijn neus weg aan mijn oma of opa deze transfer tof zou gevonden hebben. 'Anderlecht sowieso', antwoordde ze, om eraan toe te voegen dat ze nu wel eens zou komen. Ik ben ondertussen elf jaar prof, nooit eerder zag ze me live. Mijn oma woont in Dilbeek, ze is ondertussen al 91. Vroeger zetten we onze wagen bij hen, om dan te voet naar het stadion te wandelen. Ik kijk er al naar uit. Mijn prestatie zal meteen goed moeten zijn, want ze leest en volgt alles op de voet.'