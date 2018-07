KV Kortrijk-Anderlecht: de terugkeer van Hein

Sinds Hein Vanhaezebrouck in 2014 vertrok uit het Guldensporenstadion, is KV Kortrijk met Glen De Boeck al aan zijn zevende hoofdcoach in vier jaar toe (na Yves Vanderhaeghe, Johan Walem, Karim Belhocine, Patrick De Wilde, Bart Van Lancker en Iannis Anastasiou).

'Vraag mij niet om trainers te vergelijken, maar Hein was iemand van de streek die wist hoe de club in elkaar zat en die zich daarin kon vinden', zegt sportief manager Rik Foulon, die veel scouting- en analysewerk voor hem deed. 'Een van zijn sterkste punten was dat hij heel goed wist wat hij wou én hoe hij dat kon bereiken. Ik zie hem als iemand die in een club kan bouwen en vooruitgang kan maken op zijn manier én die openstaat voor discussie. Op en naast het veld werkte hij gestructureerd. Alles was duidelijk. We praatten veel over voetbal en gingen ook vaak samen naar spelers, tegenstanders en jeugd kijken. Hij sprong soms de maandagavond in zijn auto om naar een beloftewedstrijd in Genk of Luik te rijden.'

Dat hij tactisch sterk is, weet intussen iedereen. 'Zijn perceptie van en anticipatie op de tegenstanders is heel goed', aldus Foulon, die bij KRC Harelbeke nog met Vanhaezebrouck samenspeelde. 'Zijn spel bleef altijd gestructureerd rond dezelfde principes, maar hij was flexibel in de manier waarop hij de tegenstander aanpakte. Dat kon hij met heel veel overtuiging aan zijn mannen verkopen. Hij geloofde altijd in zichzelf en in de kracht van zijn spelers, wat belangrijk is om een entiteit te vormen en met een groep iets op lange termijn te kunnen bereiken.'

En wat intussen ook iedereen weet: hij neemt geen blad voor de mond. 'Hein oppert zijn idee op zijn manier, maar zegt nooit zomaar iets in de media. Ik vond het aangenaam samenwerken met hem. Anders kun je het natuurlijk ook nooit zolang blijven doen.'