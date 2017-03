KV Kortrijk-Excel Mouscron op 1 april: cynisme van het lot

KV Kortrijk start op zaterdag 1 april play-off 2 tegen Excel Mouscron. Dat was ook al de affiche op de laatste speeldag van de reguliere competitie, op zondag 12 maart, en daarover is het laatste woord nog niet gezegd.

Voor het laatst geklasseerde Moeskroen was dat de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Bij winst kon het zich nog redden ten nadele van Westerlo. Daarvoor mocht Westerlo niet van Genk winnen. Die twee voorwaarden werden vervuld: Westerlo verloor met 0-4 van Genk en Moeskroen won met 0-2 in Kortrijk.

Geen van beide uitslagen was een verrassing.

Sinds de winterstop speelde het versterkte Moeskroen van Mircea Rednic met een hernieuwde overlevingsdrang. En bij Kortrijk was het net andersom: na een sterke heenronde pakte het maar zeven punten meer; het ging de winterstop in met een 4-1-nederlaag in Westerlo en verkocht daarna met Samuel Gigot zijn beste verdediger.

Voor wie op voetbalwedstrijden wedt - bijvoorbeeld via Starcasino, de shirtsponsor van Moeskroen - was een '2' voor de hand liggend.

Dat werd het dus ook.

Kortrijk speelde toen een wedstrijd zoals het er in de terugronde zoveel speelde: met weinig vertrouwen, kwetsbaar, in blok afwachtend en speculerend op een flits van Teddy Chevalier of Idriss Saadi voorin, zonder succes. Zo had het onder meer ook zijn vorige thuiswedstrijd verloren, tegen Waasland-Beveren, het nummer 14 van de Jupiler Pro League.

Maar tegen Moeskroen was één van de tegendoelpunten, het tweede, een merkwaardige owngoal en dat wekte argwaan. Voorafgaandelijk was er ook al animo. Zelfs op de Facebookpagina van KV Kortrijk verschenen er commentaren van mensen die beweerden te weten dat deze 'risicowedstrijd' gefikst was. Iemand verwees daarvoor naar de evolutie van de noteringen van de onlinebookmaker Bwin. Ook binnen de club circuleerden er geruchten van vermoedens van omkoping. Het weekblad Humo publiceerde er één van: dat een verdediger aan een ploegmaat vertelde dat zijn eigen makelaar hem een voorstel deed maar dat hij dat weigerde. Ons bereikte een iets andere versie: dat die verdediger in de kleedkamer vertelde dat zijn makelaar was benaderd om iets met hem te fiksen, maar dat zijn makelaar meteen 'neen' zegde.

In elk geval: dat Westerlo een klacht indiende bij het gerecht is begrijpelijk.

In het licht daarvan is de uitslag van de play-off 2-wedstrijd KV Kortrijk-Excel Mouscron van zaterdag 1 april niet zo belangrijk. Wie geeft om de geloofwaardigheid van het voetbal zit vooral te wachten op de uitslag van het onderzoek naar wat er precies wel en niet is gebeurd in en rond KV Kortrijk-Excel Mouscron van 12 maart.