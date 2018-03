KV Kortrijk gaat zijn veld nà het seizoen aanpakken

Om play-off 2 te spelen, volstaat voor de Pro League blijkbaar het huidige, slechte veld. Alleen indien KV Kortrijk zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie alsnog voor play-off 1 had weten te kwalificeren, was het verplicht geweest om een nieuwe grasmat te leggen. Dat zal het nu na afloop van het seizoen doen, met het oog op volgend seizoen.

'We zullen ons hoofdveld aanpakken in het tussenseizoen', zegt Matthias Leterme, algemeen manager van KV Kortrijk, in Sport/Voetbalmagazine. 'Intussen weten we dat de oorzaak van onze mindere grasmat niet de ondergrond is, maar de mindere kwaliteit van het gras. Er staat straatgras op ons veld. Dat is gras dat niet diep genoeg wortelt en de rest overwoekert. Bij een tackle komt het direct los en het herstelt ook niet goed. Na het seizoen zullen we de bovenlaag afnemen en ervoor zorgen dat er een kwalitatief sterke grasmat in de plaats komt te liggen die we daarna van kortbij zullen opvolgen."

Ook zijn trainingsvelden wil KVK verbeteren. 'De bedoeling is om onder het oefenveld tegenover het secretariaat een drainage en een automatisch bewateringssysteem te steken. Voor ons oefenveld op het sportcentrum Wembley zijn we met de stad Kortrijk nog aan het kijken wat er mogelijk is.