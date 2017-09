KV Mechelen gaat van vzw naar nv

Vorige week keurde de voltallige raad van bestuur bij YR KV Mechelen de omvorming goed van vzw naar nv. Vrij laat, zo lijkt het. Commercieel directeur Marc Faes bekijkt dat anders. 'Eerder was daar totaal geen aanleiding voor. We hebben dus absoluut geen kostbare tijd verloren. Ik zou ook niet weten waarom. Wij wilden altijd heel bewust een vzw blijven. Het grootste voordeel daarvan was dat je niet op één, twee, drie door een buitenlander kon gekocht worden. Ook in onze nieuwe structuur zal dat, via een pak voorwaarden, snel duidelijk zijn. Mensen met aandelen zullen die niet kunnen verkopen aan buitenlandse investeerders.'

Faes benadrukt graag dat emotie en respect tegenover de eigen fans hierbij cruciale parameters vormen. 'Wij zijn en blijven een uniek verhaal', gaat hij verder. 'Onze eigenheid willen wij nooit verliezen. Onze supporters zijn goud waard, want ze bepalen sinds 2002 mee het beleid. Die vijftien jaar van engagement, dat veeg je niet zomaar weg. Wij proberen ons op deze manier gewoon wat extra te wapenen in onze groei, om stevig te staan tegenover de concurrentie. De achterliggende reden is dat we via mensen uit de buurt meer werkingsmiddelen willen losweken. Vandaag kreeg ik nog een aanvraag uit Zwitserland. Wij blijven een heel aantrekkelijke bruid, hé. Alleen is dat onze visie niet. Wij zijn nuchter, alles wordt gestuurd via het supportersorgaan.'

Een extra inbreng van Telenet, als dichtste buur van het AFAS Stadion, acht Faes niet noodzakelijk. 'Neen, ze blijven gewoon één van onze belangrijkste commerciële partners.'