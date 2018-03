'KV Mechelen heeft nu een mentaal voordeel op Eupen'

KV Mechelen speelt 2-2 op Gent en haalt zo 5 op 9 in de voorbije drie wedstrijden. Operatie redding lijkt ingezet. Geven ze deze voorsprong van twee punten op Eupen nog uit handen?

Jacques Sys: 'Bij de aanstelling van Dennis van Wijk was ik in eerste instantie sceptisch: zou die spelersgroep, die niet echt barstte van zelfvertrouwen, om kunnen met de harde en directe aanpak van Van Wijk? Tegen Mouscron leek eerst van niet, maar nadien op Anderlecht en Gent punten pakken: dat is knap. Van Wijk bewijst zo toch weer zijn kwaliteiten als 'de brandweerman' onder de trainers. Hij kan in korte tijd een elftal neerzetten dat goed staat en geloof in een groep pompen. Alleen zal hij dat toch ook eens op langere termijn moeten tonen.

...