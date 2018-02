KV Mechelen in degradatiestrijd: hoe is het zover kunnen komen?

Donderdagmiddag, rond drie uur. Aan de kust, in Oostende, stelt Marc Coucke zijn opvolger voor: Peter Callant, al jaren een vriend. Eenieders frank valt. 'De toekomst van KVO is verzekerd', had Coucke de avond voordien op de Gouden Schoen nog geheimzinnig gezegd. Nu weten we waarom. De nieuwe baas toont zich al even ambitieus als de vorige. Zijn publiek twijfelt nog. Patrick Orlans, algemeen manager, neemt daarop het woord. Als straks in juli na het WK de nationale competitie hervat, ziet hij drie ploegen die kampioen kunnen worden. Alle dertien anderen kunnen zakken, zegt hij.

...