KV Oostende staat voor Europees debuut: vijf vragen aan Yves Vanderhaeghe

1. Vorig seizoen stelde je af en toe vast dat jouw ploeg wat hardheid miste. Met Landry Dimata en Adam Marusic vertrokken er uitgerekend twee heel sterke jongens. Hoe ga je dat verlies aan kracht opvangen?

'We zullen zien hoe we dat zullen oplossen. We zijn pas begonnen, deze week komen de internationals erbij en op 14 juli keert ook Sébastien Siani terug. In play-off 1 deden we het ook al een hele tijd zonder Dimata. Joseph Akpala bewees toen zijn waarde. Met Richairo Zivkovic kwam er in elk geval een enorm getalenteerde jonge spits bij. Het zal voor hem wat aanpassing vergen aan een iets fellere, hardere competitie en voor ons komt het erop aan om hem op de juiste manier te gebruiken. Met de terugkeer van Cyriac en ook nog Knowledge Musona beschikken we momenteel over een viertal spelers die in de spits kunnen spelen. Elk met hu...