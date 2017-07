KVK te koop? Dat hangt van de kandidaat-koper af

Vrijdag was Ken Choo, rechterhand van Vincent Tan, voor het eerst sinds januari nog eens in Kortrijk. De CEO van KVK (en van Cardiff City) kwam naar het Guldensporenstadion ter gelegenheid van een bijeenkomst van de raad van bestuur. Na afloop vroegen we hem of het klopt dat zijn baas de club wil verkopen. 'Neen', aldus Choo. 'Er is niets veranderd sinds Mr Tan daar eerder dit jaar een officiële mededeling over deed.'

