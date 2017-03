KVO-directeur Orlans: 'Vierde plaats is onze doelstelling'

Vrijdag verbaasde KV Oostende nóg maar eens: in Durbuy, de tweede thuis van voorzitter Marc Coucke, werd Nicolas Lombaerts voorgesteld. De 32-jarige centrale verdediger van Zenit zal de volgende drie seizoenen in de Versluys Arena voetballen. Tegelijk kreeg ook Franck Berrier (33) een contractverlenging tot 2019.

Met de komst van Lombaerts zet de club een nieuwe stap in zijn sportieve ontwikkeling. Want: de 37 tegengoals in 30 matchen stéken bij Yves Vanderhaeghe, die hoopte op minder dan één tegendoelpunt per wedstrijd. Met Lombaerts aan de zijde van David Rozehnal, de 36-jarige Tsjech van wie het contract na een goed seizoen wellicht wordt verlengd, moet dat beter.

Aanvallend wordt verwacht dat Landry Dimata straks de club verlaat. Dimata wil naar een hoger aangeschreven competitie, en er was al langer sprake van VfL Wolfsburg waar zijn manager Didier Frenay goeie contacten had/heeft. Eerst werd een transfersom van vijf miljoen genoemd, maar als Dimata in play-off 1 zijn prestaties van de voorbije maanden bevestigt, zou dat wel eens een bedrag van meer dan tien miljoen kunnen worden.

KVO in Europa

In play-off 1, weet KVO, geeft ook de vierde plaats alsnog recht op een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Het rechtstreekse ticket voor de poules, goed voor minstens 2,6 miljoen startpremie ging naar Zulte Waregem, maar Europees voetbal zou de logische volgende stap in de evolutie van de kustclub moeten worden. Promotie in 2013, twee seizoenen in play-off 1, een vernieuwde hoofdtribune waar 'gewone' supporters en businessklanten eindelijk in stijl kunnen worden ontvangen, de bekerfinale: 'Sinds dit seizoen is KVO een échte eersteklasser', zegt algemeen directeur Patrick Orlans.

De belangstelling voor play-off 1 is voorlopig matig. In het Koning Boudewijnstadion waren ze nog met 13.000, voor de reguliere competitie tikte het aantal abonnees af op 3800 (5000 met vips erbij). Voor play-off 1 werden 2400 abonnementen verkocht. Orlans: "Die vijf thuiswedstrijden hebben een enorme weerklank bij onze businessklanten, maar op de supporters is het nog even wachten. Die 8000 mensen die in Brussel waren en anders nooit naar ons stadion komen, moeten we zo snel mogelijk aan ons binden."

Het gemiddeld aantal toeschouwers steeg dit seizoen van 6114 naar 7900, maar aan een nieuwe uitbreiding van 8500 naar 10.000 plaatsen wordt nog niet gedacht. "We verkochten gemiddeld 1100 seats. In meer dan de helft van de wedstrijden waren die 1500 plaatsen volledig uitverkocht. Daarnaast waren er gemiddeld 1500 viparrangementen, met pieken tot 1800.

"De resterende plaatsen in de tribune vullen, daar werken we nu aan. We hebben nog altijd geen echte successupporters. Ik kan geen folders meer laten drukken om te zeggen hoe leuk en plezant het bij ons is, want onze businessklanten komen nu al van heinde en ver. Nu moeten we de mensen met goed voetbal naar ons stadion lokken. Ik zeg niet dat we vierde moeten worden, maar die vierde plaats is wel onze doelstelling. KVO in Europa, dat zou een unieke campagne opleveren."

(Chris Tetaert en Thomas Bricmont)