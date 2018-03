'KVO en Coucke hadden al die achterdocht resoluut de kop kunnen induwen'

De vragen die er gerezen zijn nadat verzekeringsmakelaar Peter Callant verrassend KV Oostende overnam, heeft de club zichzelf toe te schrijven. In zijn pogingen om KVO te verkopen, schermde de huidige voorzitter Marc Coucke met acht pistes, waaronder die van Manchester City. Dat klonk blufferig en dat laatste zelfs redelijk lachwekkend. Uiteindelijk kwam Coucke terecht bij Peter Callant, een vriend van hem en een man die niet de reputatie heeft wind te verkopen. Alleen lijkt het onwaarschijnlijk dat Callant, actief in een wereld met zeker geen buitensporige winstmarges, de financiële slagkracht bezit om eigenaar van KVO te worden. Nu Coucke ook negen procent van de aandelen mag houden, is het ondoorzichtig welke constructie er werd uitgewerkt. Dat geeft voer voor all...