KVO maakt verlies: te afhankelijk van Coucke?

Toen KV Oostende in de lente van 2013 promoveerde, nam levenslang supporter Marc Coucke in de zomer 60 procent van de aandelen van Yves Lejaeghere over, een jaar erna werden de resterende aandelen gekocht. Frederik Vanderbiest leidde KVO naar een negende en tiende plaats, Yves Vanderhaeghe deed met een vierde stek na de reguliere competitie - vijfde na play-off 1 - beter.

...