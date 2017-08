KVO-trainer Yves Vanderhaeghe: 'Volgende match moeten we heel serieus nemen'

Na de thuisnederlaag tegen Excel Mouscron (0-1) en de uitnederlaag tegen Anderlecht (1-0) verloor KV Oostende nu ook op eigen veld van Waasland-Beveren (0-3). Opmerkelijk: van zijn drie (officiële) thuiswedstrijden verloor het er maar één niet: die tegen Marseille nog wel (0-0), in principe de moeilijkste van de drie. Ook opmerkelijk: van de vijf (officiële) wedstrijden die het tot nu toe speelde, kon het maar in één daarvan scoren: die in het Stade Vélodrome voor 45.000 toeschouwers (4-2), in principe de moeilijkste van de vijf. In de moeilijkste omstandigheden leverde het dus zijn beste prestaties. Dat gaat o...