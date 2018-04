Laat strafschopdoelpunt bezorgt Club Brugge overwinning tegen Genk

In een wedstrijd waarin beide ploegen zich meteen vanaf de aftrap gretig toonden, kwam Racing Genk al in de zevende minuut bijzonder dicht bij een doelpunt. Alejandro Pozuelo bracht goed voor, maar zowel Ibrahima Seck als Mbwana Samatta liet het na de bal in een open doel te tikken. Iets voorbij het kwartier probeerde Pozuelo het zelf. Zijn gekruist schot vanuit de tweede lijn botste voorlangs.

De Genkse aanvalshonger leek Club wakker te hebben geschud. Zo probeerden de Bruggelingen het met een ingestudeerd nummertje op een stilstaande fase. Stefano Denswil gaf de bal perfect mee aan Brandon Mechele, die op de dwarsligger besloot. Nadien ging het tempo naar beneden.

In de tweede helft toonde Kenneth Vermeer zijn reflexen. De Nederlandse doelman van blauw-zwart ging eerst goed neer op een schot van Pozuelo, om vervolgens ook de rebound van Leandro Trossard uit zijn doel te houden. Het publiek stond massaal recht toen Ruud Vormer neerging in de zestienmeter. Scheidsrechter Lawrence Visser leek aanvankelijk te willen voortspelen. Na overleg met de VAR legde Visser de bal uiteindelijk toch op de stip. Lior Refaelov liet zich niet klissen door de zenuwen en schoot onhoudbaar in de rechterbenedenhoek: 1-0.

Club Brugge, dat voor de eerste keer dit seizoen kon winnen van Genk, telt nu negen punten voorsprong op achtervolgers AA Gent en Anderlecht. De leider heeft 37 punten. Daarna volgen Gent (28), Anderlecht (28), Charleroi (26), Standard (25) en Genk (22).