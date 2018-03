Late bekerfinale: in de naam van de kijkcijfers

De vraag klonk vorig jaar al, voor de bekerfinale tussen KV Oostende en Zulte Waregem: waarom die finale om 20.45 uur? Want nadien zouden de honderden supportersbussen pas ruim na middernacht thuis zijn. En zou er van een triomfantelijk onthaal van de bekerwinnaar in eigen stad geen sprake meer zijn. De spelers van Essevee werden dan ook pas op zondagnamiddag gehuldigd op de Waregemse Markt. Ook de coaches en besturen van de twee West-Vlaamse clubs hadden liever een finale om 16 uur gezien, zoals dat tot 2004 het geval was, traditioneel op zondagmiddag.

Op verzoek van de tv-rechtenhouders en door druk van de amateurclubs (omdat hun wedstrijden op hetzelfde moment werden gespeeld) werd dat in 2005 verschoven naar zaterdagavond (soms om 20.30 uur, soms een kwartier later).

In 2015 en 2016 trapten de finalisten echter opnieuw op zondag af: Club Brugge vs. Anderlecht (om 18.30 uur) en Club Brugge vs. Standard (om 16 uur). In 2015 werd de finale verplaatst omdat blauw-zwart op donderdag nog aan de bak moest in de Europa League, tegen Besiktas. In 2016 was zaterdagavond uitgesloten, wegens (opnieuw) een risicomatch tussen Club en Standard. De match móést van de Brusselse politie bij daglicht eindigen. Zeker nadat het jaar ervoor de finale al een halfuur later was gestart (i.p.v. 18 uur) omdat de harde supporterskernen van Club en Anderlecht de spelersbussen hadden opgehouden.

In 2016 stootte het nieuwe, vervroegde uur (16 uur) op protest van de Vlaamse Amateurliga, die vreesde voor concurrentie voor hun wedstrijden (om 15 uur). De liga legde zelfs klacht neer bij de KBVB omdat haar voorstel (17 uur) niet werd gehoord. Op een buitengewone algemene vergadering van de KBVB werd het beginuur (16 uur), zo geëist door de politie, uiteindelijk toch bevestigd.

Vorig jaar en voor de komende bekerfinale moest de Amateurliga niet protesteren, want zaterdagavond was/is de enige optie, wegens de deal met tv-rechtenhouders VRT, RTL en sponsor Croky. Voor hen is 20.45 uur - prime time - veel interessanter. Dat bleek vorig jaar, toen de affiche KV Oostende vs. Zulte Waregem, voor de neutrale voetbalfan nochtans minder interessant dan een finale met Anderlecht of Club, op één (niet op Canvas) liefst 850.000 kijkers lokte, met een marktaandeel van 42 procent.

Dat is een kleine 50.000 meer dan de op papier aantrekkelijkere clash tussen Club en Standard in 2016. Die werd echter op zondag om 16 uur uitgezonden. Een groot verschil met 2015 toen voor de finale tussen Club en Anderlecht (die om 18.30 uur begon) gemiddeld liefst 1,34 miljoen Vlamingen naar Canvas keken, en op het einde van de match zelfs 1,7 miljoen - een kijkcijferrecord wat betreft een wedstrijd tussen twee clubs (niet van de Rode Duivels).

Opmerkelijk: in 2019 wordt de bekerfinale op woensdag 1 mei gespeeld, tussen de zesde en zevende speeldag van de play-offs. En opnieuw 's namiddags. Niet omdat het een feestdag is, maar omdat 's avonds een halve finale van de Champions League plaatsvindt. En dan moet de Belgische bekerfinale, zo opgelegd door de UEFA, minstens driekwartier voor de aanvang van die wedstrijd afgelopen zijn. Startuur wordt dan allicht 16 uur. De rechtenhouder daarvoor is nog niet bekend.