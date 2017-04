Laurent Depoitre: 'Bereikte bij Porto nooit het niveau van bij Gent'

'Het is zeker niet positief', trapt Depoitre een open deur in, gevraagd naar de balans van zijn eerste seizoen bij topclub FC Porto. 'En ja, ik had er heel wat meer van verwacht. Vanaf het begin was het al bijzonder ingewikkeld. Ik kreeg soms het vertrouwen van de trainer, maar niet altijd. Er kwam snel een sleutelwedstrijd voor mijn seizoen, in september. We speelden op verplaatsing tegen een van de kleinste teams, Tondela. Ik mocht beginnen als titularis. Maar het wordt 0-0, echt geen goede wedstrijd. Heel de ploeg acteerde pover, ook ik zat slecht in de match. Ik heb de indruk dat ik daar al mijn krediet plots verloor. Nadien speelde ik bijna nooit meer in het Portugese kampioenschap. Geregeld vertoefde ik zelfs in de tribune. En de keren dat ik inviel op het einde van een competitieduel kon ik mezelf niet overtreffen. Het is niet evident om zelfvertrouwen uit te stralen en de bal op te vragen, wanneer het niet echt vlot loopt. Vertrouwen, dat is even snel weg als het wordt opgebouwd. Ik had schrik om verkeerd te doen, hetgeen je ook terugzag in mijn spel. Wanneer je zo speelt, verlies je nog meer van je mogelijkheden. Het is vrij eenvoudig: sinds ik bij deze club ben, bereikte ik nooit het niveau dat ik haalde in Gent.'

Depoitre beseft dat het moeilijk wordt om dit seizoen nog een rol van betekenis te spelen. Depoitre: 'De trainer vond ondertussen zijn type-elftal, dat goed op elkaar is afgestemd en er wordt gewonnen. Porto kocht in januari een Braziliaanse spits, Tiquinho Soares. Hij blijft maar scoren en doet het echt zeer goed. Hij bewijst dat hij wekelijks verdient te spelen. Dat verandert mijn situatie niet. Ik blijf realistisch, want ik weet dat ik niet veel speeltijd meer zal krijgen dit seizoen.'

Wat met volgend seizoen dan? Depoitre: 'Ik zal dat met de club moeten bespreken. Ook met de trainer, als hij blijft. Ik wil gewoon graag weten wat ze denken. Rekenen ze nog op mij? Ik heb echt geen zin in een tweede seizoen waarin ik het grootste deel van de tijd op de bank zit te schilderen. Ik wil op het veld staan, spelen, doelpunten maken. Het leven op zich is hier prachtig, maar het weegt zwaar om invaller te zijn. Indien deze toestand niet verandert, denk ik dat het aan te raden is om deze zomer de club te verlaten. Dat zou zowel voor Porto als voor mij het beste zijn.'

Een terugkeer naar België werd hier en daar al geopperd. Anderlecht en Gent toonden afgelopen winter interesse. 'Ik las het ook in de kranten, maar ik ben altijd op mijn hoede voor dat soort zaken', reageert hij. 'Ik weet er ook niet meer van. Dat zou een oplossing kunnen zijn. In ieder geval kon ik in januari niet vertrekken omdat ik al voor twee clubs uitkwam dit seizoen. Een terugkeer naar Gent had misschien kunnen gebeuren. Maar eind december gaf de coach me een nieuwe kans tegen Chaves. Ik scoor en werd achteraf uitgeroepen tot man van de match. Op dat moment dacht ik dat mijn situatie mogelijk nog zou evolueren. En ik wilde ook niet te snel deze club en dit land verlaten, na amper vijf maanden. Ik wilde ervoor vechten.'