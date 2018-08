Leandro Trossard: toekomstige Rode Duivel(?)

Volgens Stijn Vreven zal het niet lang meer duren alvorens hij wordt opgeroepen en ook Philippe Clement en Thomas Buffel zijn ervan overtuigd dat hij de kwaliteiten bezit om de stap naar de nationale ploeg te zetten.

'In het systeem van Roberto Martínez is zijn positie deze achter de diepe spits', zegt Clement. 'Niet dat hij Eden Hazard uit de ploeg gaat spelen, maar ik denk niet dat er een groot niveauverschil is tussen Leandro en bijvoorbeeld Thorgan Hazard.'

'Wat hij in 2017 tegen Celta De Vigo liet zien, in de kwartfinales van de Europa League, was heel sterk, op toch Europees subtopniveau. Als hij dat daar kan, kan hij dat ook in het Belgisch elftal', zegt Thomas Buffel. 'Dat was een referentiematch en zulke matchen moet hij nu meer en meer zien te spelen om op een dag ook bij de Rode Duivels te kunnen doorbreken. Constant presteren met Genk, wekelijks proberen te tonen dat je die beslissende actie kunt maken, goeie statistieken voorleggen en dan misschien de stap naar het buitenland zetten.

'Op zijn positie staat met Eden Hazard natuurlijk niet de minste en met Eden kun je hem nu nog niet vergelijken, maar Leandro beschikt zeker ook over kwaliteiten die heel bruikbaar zijn bij de Rode Duivels. Man tegen man kan hij dodelijk zijn.'