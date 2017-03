Leekens: 'Ik ga de media niet laten beslissen in mijn plaats'

Leekens was slechts drie maanden bondscoach van Algerije. Maar hij wil meteen de puntjes op de i zetten: 'Laat het duidelijk zijn: ik heb zelf beslist om te vertrekken. En die beslissing heb ik zelfs al genomen voor het begin van de Afrika Cup. Toen ik vernam dat de voorzitter van de bond geen kandidaat was voor de verkiezingen, wist ik dat ik ook niet langer zou blijven. Het resultaat van Algerije op het toernooi zou daarbij geen enkele rol gespeeld hebben. Ja, in België werd geschreven dat ik buitengezet was. Het was nochtans niet zo moeilijk om dat even na te gaan bij de Algerijnse bond of de pers daar. Het C4 van Georges Leekensheeft nooit iemand gezien, omdat het niet bestaat!'

Niet Leekens, maar Hugo Broos werd de blanke held van de Afrika Cup. Het zorgt niet voor jaloezie bij de ex-coach van Lokeren. Integendeel. Leekens: 'Ik herhaal wat ik gezegd heb op de persconferentie van mijn aanstelling als trainer: ik ben geen tovenaar. Iedereen wil de Afrika Cup winnen, maar niet iedereen wint 'm. Mijn ploeg was gewoonweg niet klaar. Hugo Broos heeft super goed gewerkt met Kameroen, maar hij had tijd. En ik was diegene die hem getipt had bij de Kameroense bond... Zij hadden mij gecontacteerd maar ik was van mening dat ik toen Lokeren niet kon verlaten.'

Einde carrière

Ondanks de tegenslagen het voorbije jaar blijft de ervaren coach strijdbaar. 'Georges Leekens heeft nog honger, schrijf dat maar op! Ik ga de media niet laten beslissen in mijn plaats. Het zou bepaalde mensen ongetwijfeld plezier doen dat het gedaan is voor mij, en dan denk ik aan enkele Vlaamse journalisten. Maar nee, ik wil nog doorgaan. Ik houd al lang geen rekening meer met alle belachelijke dingen die over mij geschreven worden. Ik doe voort, ik neem beslissingen, ik heb er een twintigtal genomen sinds ik trainer ben en ik heb maar spijt van een of twee. Zoals de beslissing om de Duivels te verlaten en terug te keren naar Club Brugge. Dat is een foutmarge van nog geen tien procent. Toch niet slecht, vind ik.'

(Pierre Danvoye)

Lees het volledige interview met Georges Leekens in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 29 maart.